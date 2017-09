Real : pourquoi Mbappé a préféré le PSG « Par Romain Lantheaume - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par tous les cadors européens après une seconde partie de saison 2016-2017 exceptionnelle avec l’AS Monaco, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans) a préféré rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, qui proposait également 180 millions d’euros. Dans les colonnes de L’Equipe, le Tricolore a justifié son choix ce vendredi. "J'ai senti qu'à Paris, j'aurais plus de chances qu'à Madrid, a affirmé la pépite. Cela me permettait de continuer à progresser et de jouer. Moi, ce que je veux, c'est jouer. Donc à partir du moment où ce que vous voulez, c'est jouer, vous allez dans un club qui vous permet de le faire. C'est tout." "Je suis français et j'ai choisi un club français. Cela devrait réjouir les gens de garder un bon joueur dans le championnat. Qui plus est dans la meilleure équipe du championnat", a ajouté Mbappé. "Je suis français et j'ai choisi un club français. Cela devrait réjouir les gens de garder un bon joueur dans le championnat. Qui plus est dans la meilleure équipe du championnat", a ajouté Mbappé.

