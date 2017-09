Monaco : son départ, Mbappé toujours mystérieux

Mercredi, lors de sa conférence de présentation avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans) a justifié son départ de l’AS Monaco en lançant "il s'est passé des choses que je raconterai" (voir ici). Invité à préciser ses propos par le quotidien L’Equipe, le Français a décidé de maintenir le suspense !

"Ça, comme je l'ai dit, je prendrai le temps de l'expliquer un peu plus tard. Tout le monde s'interroge et se demande pourquoi j'ai changé d'avis du jour au lendemain, c'est normal. Alors c'est important pour moi d'expliquer les choses à tout le monde. Je le ferai bientôt, a promis la recrue francilienne. Est-ce que je préfère recommencer à jouer d’abord ? Oui, c'est le plus important. On est footballeurs, on n'est pas là juste pour parler."

En tout cas, le Tricolore affirme ne pas en vouloir au vice-président de l’ASM, Vadim Vasilyev, "un homme remarquable."