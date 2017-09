PSG : Nice ne lâche pas Ben Arfa

Envoyé en CFA par le Paris Saint-Germain suite à son refus de quitter le club, Hatem Ben Arfa (30 ans) intéresse toujours Nice. Alors que Jean-Pierre Rivère indiquait récemment que le milieu offensif francilien n'était pas loin d'un retour cet été, le natif de Clamart pourrait bien rejoindre de nouveau la Côte d'Azur dans les prochains mois.

"Pour l’instant, Hatem est dans une position particulière. S’il y a un jour une fenêtre de tir, cet hiver ou l’été prochain, on la regardera avec attention. C’est un dossier assez complexe, a assuré le président azuréen sur les ondes de RMC. On essaie de progresser étape par étape. Il y a des clubs beaucoup plus puissants qui peuvent intervenir sur Hatem. Si on a une chance, on la tentera, mais on n’est pas tout seul."

A priori, Ben Arfa devrait rester à Paris jusqu'en janvier prochain. A l'issue de cette période, l'international tricolore ouvrira-t-il la porte à un départ vers le Gym ?