EdF : Zidane sélectionneur, Le Graët flou « Par Youcef Touaitia - Le 07/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la tête d'une équipe exceptionnelle au Real Madrid, Zinedine Zidane est déjà considéré comme un des meilleurs entraîneurs du monde. Forcément, l'idée de le voir un jour à la tête de l'équipe de France fait rêver de nombreux supporters tricolores. Le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a évoqué cette possibilité. "Zizou aime l’équipe de France, j’en suis persuadé. Il a un contrat sûrement important en longueur et financièrement (avec le Real Madrid, ndlr). Je le connais bien, il est bon négociateur. Battons la Bulgarie, déjà, et nous pourrons parler de l’avenir après", a indiqué le dirigeant au micro de La chaîne L'Equipe. Pour le moment, Zidane se sent bien au Real Madrid et Didier Deschamps, dont le contrat expire en juin prochain, pourrait rempiler en cas de qualification pour la Coupe du monde 2018. A moyen terme, en revanche, il n'est pas impossible de voir l'actuel coach merengue à la tête des Bleus. Pour le moment, Zidane se sent bien au Real Madrid et Didier Deschamps, dont le contrat expire en juin prochain, pourrait rempiler en cas de qualification pour la Coupe du monde 2018. A moyen terme, en revanche, il n'est pas impossible de voir l'actuel coach merengue à la tête des Bleus.

News lue par 10512 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+