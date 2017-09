Monaco : Jovetic explique son refus de l'OM

Longtemps annoncé proche de l'Olympique de Marseille, Stevan Jovetic (27 ans) a finalement rejoint l'AS Monaco. Présenté ce jeudi par le club princier, l'attaquant monténégrin a expliqué les raisons de son refus de la formation phocéenne.

"J'avais aussi une offre de Marseille mais je suis venu ici à cause de la Ligue des Champions et parce que Monaco a été champion la saison dernière, a indiqué l'ancien joueur de Manchester City, qui a évoqué la rumeur selon laquelle le président marseillais Jacques-Henri Eyraud ne l'avait pas reconnu lors d'un voyage commun en hélicoptère. On est arrivé en même temps, on m'a dit que j'allais prendre le même hélicoptère que lui (Eyraud, ndlr) et on a discuté à l'intérieur. Ensuite on a parlé, il m'a demandé pourquoi j'avais choisi Monaco plutôt qu'eux et j'ai répondu en donnant les mêmes raisons."

Dommage pour l'OM.