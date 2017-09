Monaco : Vasilyev évoque le départ de Mbappé

Présenté par le Paris Saint-Germain mercredi, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) a assuré qu'un événement l'a poussé à quitter Monaco pour son club de cœur. Le vice-président asémiste, Vadim Vasilyev, a évoqué le départ de la pépite française.

"J’ai bien écouté les arguments de Kylian et de sa famille. Ce n’était pas ma volonté qu’il parte à Paris, c’est vrai. Mais je l’ai compris. Et je respecte beaucoup Kylian, le joueur et l’homme. J’ai beaucoup de respect pour sa famille, avec laquelle on avait une relation très proche, surtout avec son père Wilfried. A un moment donné, quand la décision a été prise, il fallait trouver l’accord avec le PSG. Toujours aux conditions qui sont cohérentes avec les propositions des autres clubs", a indiqué le dirigeant russe lors de la conférence de presse de présentation des nouvelles recrues.

"Maintenant, je lui souhaite tout le meilleur. C’est un joueur qui a tout pour devenir l’un des meilleurs du monde. Je suis très content qu’il ait inscrit une belle page de notre club. Kylian a confirmé que notre centre de formation reste un des meilleurs du monde. Maintenant, c’est un joueur du PSG", a terminé Vasilyev.