Mali : Giresse jette l’éponge (officiel) « Par Youcef Touaitia - Le 07/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deux ans et demi après sa nomination, Alain Giresse a démissionné de son poste de sélectionneur de l’équipe du Mali. Ne s’estimant plus en sécurité, l’ex-international tricolore a préféré quitter le navire. "Effectivement, Giresse nous a présenté sa démission mercredi. Il dit ne plus tenir psychologiquement pour diriger l’équipe. De plus, il dit le faire pour sa propre sécurité", a indiqué le président de la fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra. Les Aigles, derniers de la poule C des éliminatoires dans la zone Afrique avec 2 unités, à cinq points du leader, la Côte d'Ivoire, n'ont pratiquement aucune chance de se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Les Aigles, derniers de la poule C des éliminatoires dans la zone Afrique avec 2 unités, à cinq points du leader, la Côte d'Ivoire, n'ont pratiquement aucune chance de se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

