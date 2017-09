Real : quand Marcelo ne connaissait pas la C1

Considéré comme le meilleur latéral gauche du monde, Marcelo (29 ans, 2 matchs en Liga cette saison) a déjà remporté la Ligue des Champions à trois reprises avec le Real Madrid. Une compétition que le Brésilien n'a connu que très tardivement.

"Il faut savoir que jusqu’à 16 ans, je ne savais pas ce qu’était la Ligue des Champions. Il y avait un match entre Porto et Monaco (en 2004, ndlr) et j’avais dit : 'C’est quoi ça ? La Champions quoi ?' Et mes amis m’avaient répondu : 'Mec, c’est la finale de la Ligue des Champions'", a confié l'Auriverde pour The Player's Tribune.

Depuis, Marcelo a bien appris à connaître la C1 !