Metz : contre Paris, Hinschberger va blinder

Par Youcef Touaitia - Le 07/09/2017

Avec quatre défaites en autant de journées en Ligue 1, Metz est au plus mal avant de rencontrer le Paris Saint-Germain vendredi (20h45) lors de la 5e levée du championnat de France. Sans surprise, l'entraîneur mosellan, Philippe Hinschberger, va blinder derrière pour empêcher les joueurs de la capitale de faire la loi. "On sait que c'est compliqué. On ne peut mettre en face qu'un plan collectif. Avec beaucoup de proximité entre Messins dans notre moitié de terrain. Tout le monde veut bien figurer contre le PSG, faire des passes, jouer dans leur camp... mais c'est quasiment impossible. Tout a été essayé. Si on n'est pas dense autour du ballon, si on laisse des garçons comme ça avec un rayon de 10 mètres, c'est compliqué", a estimé l'entraîneur des Grenats. La relative bonne nouvelle pour Metz, c'est que Neymar, Edinson Cavani ou encore Daniel Alves, revenus tardivement de leurs sélections respectives, pourraient débuter sur le banc et laisser place... à Julian Draxler, Kylian Mbappé ou encore Thomas Meunier.

