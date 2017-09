Lyon : Jallet justifie son départ pour Nice

Libéré de sa dernière année de contrat, le latéral droit Christophe Jallet (33 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a quitté l'Olympique Lyonnais pour l'OGC Nice cet été. Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, l'international français a justifié cette décision.

"L'OL ne comptait plus forcément sur moi cette année puisqu'ils ont recruté quelqu'un à mon poste (Kenny Tete, ndlr). On était déjà deux (Rafael, ndlr) donc j'ai décidé de prendre les devants. J'ai eu l'opportunité de rebondir dans un club très intéressant, avec la possibilité de jouer la Coupe d'Europe comme Lyon. Je peux me montrer sur la scène européenne et être sélectionnable en vue de la Coupe du monde dans un an", a expliqué le défenseur.

Retenu par le sélectionneur Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, Jallet a effectivement une carte à jouer afin de figurer dans le groupe France pour le Mondial 2018 en réalisant une belle saison à Nice.