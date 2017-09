Man City : une action contre le boss de la Liga « Par Damien Da Silva - Le 07/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces derniers jours (voir ici), le président de la Liga Javier Tebas a multiplié les sorties pour s'en prendre au Paris Saint-Germain et à Manchester City, accusés par le dirigeant ibérique de dopage financier. Face aux propos de Tebas, les Citizens ont décidé de réagir officiellement. "Nous avons noté les commentaires publics effectués par Monsieur Tebas mercredi et plus tôt cette semaine. La déclaration du 4 septembre de l’UEFA est claire et basée sur des informations justes. En revanche, les déclarations de Monsieur Tebas ne sont pas basées sur des informations justes, c’est de la pure fiction. Comme vous pouvez vous y attendre, Manchester City Football Club et le City Football Group sont à la recherche d’un avocat et agira en conséquence sur ce conseil", peut-on lire dans un communiqué. Pour rappel, l'UEFA a précisé lundi que Manchester City ne faisait pas l'objet d'une enquête dans le cadre du fair-play financier (voir ici). Pour rappel, l'UEFA a précisé lundi que Manchester City ne faisait pas l'objet d'une enquête dans le cadre du fair-play financier ().

News lue par 11765 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+