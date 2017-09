Leicester : Vardy ne regrette pas Arsenal

Lors du mercato d'été 2016, l'attaquant de Leicester Jamie Vardy (30 ans, 3 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) était tout proche de rejoindre Arsenal, mais avait finalement refusé la proposition des Gunners. Un an plus tard et malgré la dernière saison difficile des Foxes, l'international anglais ne regrette pas sa décision.

"C'était mon choix de refuser Arsenal. Je ne regretterai jamais un choix que j'ai effectué. J'ai juste pesé le pour et le contre et j'ai pris ma décision et je suis ravi de cette décision. Ils ont été qualifiés pour la Ligue des Champions durant vingt ans, jusqu'à la saison dernière. C'est quelque chose qui a pesé dans ma réflexion. Mais Leicester était également en Ligue des Champions et si les choses s'étaient déroulées autrement à domicile contre l'Atletico de Madrid, on aurait pu aller plus loin", a confié Vardy pour le média The Telegraph.

A ce poste, Arsenal a misé lors du dernier mercato d'été sur Alexandre Lacazette, acheté pour 60 M€ (bonus compris) à l'Olympique Lyonnais.