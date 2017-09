PSG : Cafu s'enflamme pour Neymar « Par Damien Da Silva - Le 07/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 222 millions d'euros cet été en provenance du FC Barcelone, l'attaquant Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) doit permettre au Paris Saint-Germain de passer un cap en Ligue des Champions. Et pour l'ex-latéral droit de l'équipe du Brésil Cafu, son compatriote dispose de toutes les qualités nécessaires pour porter le club de la capitale au sommet du football européen. "Je pense que le transfert de Neymar au PSG est quelque chose de fantastique. Les gens qui pensent autrement n'aiment pas Neymar, ou alors ils n'aiment pas le football. Il peut devenir le meilleur joueur au monde car il aura les responsabilités pour aller en finale. Et c'est positif pour l'équipe du Brésil. À Paris, ça sera lui l'acteur majeur, l'étincelle qui brille. Paris n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais avec Neymar, ils ont une vraie chance", a assuré le Brésilien en marge d'un événement de l'UEFA. En s'attachant les services de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s'est donné les moyens de viser la victoire en C1. En s'attachant les services de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s'est donné les moyens de viser la victoire en C1.

