Dortmund : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Dortmund : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Finaliste de la dernière Ligue Europa avec l'Ajax Amsterdam, Peter Bosz a connu une ascension fulgurante et se retrouve désormais à la tête du Borussia Dortmund. Malgré le départ d'Ousmane Dembélé pour le FC Barcelone, l'entraîneur néerlandais a de quoi faire pour titiller le Bayern Munich cette saison. Pour le rôle de gardien, pas de surprise, c'est bien Roman Bürki qui sera titulaire. En défense, Lukasz Piszczek, Sokratis Papastathopoulos, Marc Bartra et le capitaine Marcel Schmelzer devraient former la défense. Il faudra tout de même compter sur Ömer Toprak, Dan-Axel Zagadou et Erik Durm comme solutions de repli. Dans l'entrejeu, Julian Weigl, Gonzalo Castro et Raphaël Guerreiro, souvent utilisé en milieu relayeur, devraient bénéficier de la confiance de leur coach même si Sebastian Röde, Nuri Sahin, Mahmoud Dahoud et surtout Mario Götze, qui se remet de problèmes de métabolisme, sont présents. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang, toujours là, va pouvoir compter sur le très fragile Marco Reus et le prometteur Christian Pulisic sur les ailes. Andriy Yarmolenko, Shinji Kagawa et André Schürrle auront également leur mot à dire pour accompagner le Gabonais. L'équipe type possible de Dortmund en 4-3-3



