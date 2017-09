Lazio : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Lazio : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un des futurs grands entraîneurs italiens, Simone Inzaghi propulsera-t-il la Lazio Rome dans les hauteurs du classement de Serie A cette saison ? C'est possible. En tout cas, les Biancocelesti ont parfaitement débuté la saison en s'adjugeant la Supercoupe d'Italie contre la Juventus. Au poste de gardien, c'est le prometteur Thomas Strakosha qui sera titulaire. En défense, du classique avec Dusan Basta côté droit, Stefan Radu dans le couloir gauche et une paire en charnière centrale composée par Stefan de Vrij et Wallace. Jordan Lukaku, à gauche, et Bastos, dans l'axe, lutteront eux pour gagner leur place. Au milieu, le duo Marco Parolo-Sergej Milinkovic-Savic a tout pour faire des étincelles tandis que Lucas Leiva est lui présent pour apporter son expérience. Sur les ailes, Nani et Senad Lulic devraient être titulaires alors que Felipe Anderson, dans le creux de la vague, va devoir lutter pour retrouver sa place. Enfin, Luis Alberto devrait jouer en soutien de Ciro Immobile, indiscutable en pointe. L'équipe type possible de la Lazio en 4-2-3-1



