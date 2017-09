Naples : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Naples : quelle équipe type en 2017-201 8 ? Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il l'avait promis à sa nomination en 2015, la troisième saison sera la plus aboutie. Maurizio Sarri parviendra-t-il à ramener Naples sur les sommets du football italien, 28 ans après le deuxième et dernier titre glané par Diego Maradona et sa bande ? Pour cela, le sulfureux coach napolitain dispose d'un onze type clair comme de l'eau de roche. Dans le but, Pepe Reina garde bien évidemment sa confiance. De droite à gauche, Elseid Hysaj, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly et Faouzi Ghoulam sont indiscutables. Devant eux, Jorginho, Allan et Marek Hamsik formeront le trio de milieux mais seront parfois remplacés par les excellents Amadou Diawara et Piotr Zielinski. Devant, le trident d'attaque sera composé par José Callejon, Dries Mertens, énorme en pointe, et Lorenzo Insigne. Sarri pourra compter sur un joker de luxe en la personne d'Arkadiusz Milik mais aussi d'Adam Ounas, qui aura son mot à dire pour sa première saison en Italie. L'équipe type possible de Naples en 4-3-3



News lue par 1675 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+