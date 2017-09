Roma : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Roma : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vice-championne d'Italie, l'AS Rome fera-t-elle aussi bien cette saison ? Le nouvel entraîneur, Eusebio Di Francesco, dispose en tout cas d'un effectif équilibré avec lequel il pourrait titiller la Juventus, intouchable depuis six années. Dans le but, c'est Alisson qui va tenter d'offrir à la Louve la solidité nécessaire pour aller loin en championnat et en Ligue des Champions. Rick Karsdorp, en concurrence avec Bruno Peres, Juan, Kostas Manolas et Aleksandar Kolarov devraient être les préférés de l'ancien coach de Sassuolo pour composer la défense. Au milieu, du classique avec les trois qui font le bonheur du club italien depuis de nombreuses saisons désormais : le capitaine Daniele De Rossi, Radja Nainggolan et Kevin Strootman. Le polyvalent Grégoire Defrel devrait numériquement remplacer Mohamed Salah, parti à Liverpool, et accompagner Edin Dzeko ainsi que Diego Perotti en attaque. Stephan El Shaarawy, lui, devrait se contenter d'un statut de remplaçant. L'équipe type possible de la Roma en 4-3-3



News lue par 1181 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+