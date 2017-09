Inter : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Inter : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’Inter Milan retrouvera-t-il la Ligue des Champions à l’issue de cette saison ? C’est fort possible. En tout cas, l’expérimenté Luciano Spalletti peut compter sur un effectif pléthorique capable de bousculer toutes les formations italiennes. Dans le but, l’ancien coach de l’AS Rome peut compter sur le très solide Samir Handanovic, indéboulonnable. Devant lui, le Slovène disposera d’une défense séduisante dans laquelle Danilo D’Ambrosio, désormais en concurrence avec Joao Cancelo, Miranda, Milan Skriniar et Dalbert Henrique, arrivé en provenance de Nice, évolueront. Au milieu, les deux recrues en provenance de la Fiorentina, Borja Valero et Matias Vecino, accompagneront Joao Mario. En attaque, l’Inter dispose d’un trio de très grande qualité puisque le très prolifique Mauro Icardi sera épaulé par Antonio Candreva et Ivan Perisic sur les ailes. De quoi faire trembler n'importe quelle défense ! L'équipe type possible de l'Inter Milan en 4-3-3



