Everton : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Everton : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La Ligue des Champions, c'est l'objectif à peine caché d'Everton pour cette saison. Avec la vente pour 85,5 millions d'euros de Romelu Lukaku, les Toffees ont réalisé un mercato de folie en investissant le double pour des joueurs très cotés. Dans le but, la pépite anglaise Jordan Pickford, recrutée à prix d'or (34 M€) est bien évidemment indiscutable. Devant lui, Seamus Coleman, Michaël Keane, Ashley Williams et Leighton Baines devraient composer la défense. Dans l'entrejeu, Idrissa Gueye et Morgan Schneiderlin formeront la paire de récupérateurs. Dans l'animation du jeu, Yannick Bolasie, bientôt de retour d'une grave blessure, Davy Klaassen et l'excellent Gylfi Sigurdsson sont les favoris pour approvisionner Wayne Rooney, qui retrouve enfin un poste d'attaquant. Mais il ne faudra pas oublier les jokers comme Kevin Mirallas, Ross Barkley ou encore Sandro Ramirez, qui ont les moyens de bousculer la hiérarchie. L'équipe type possible d'Everton en 4-2-3-1



News lue par 2411 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+