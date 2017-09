Liverpool : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Liverpool : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatrième la saison passée, Liverpool espère poursuivre sa progression et pourquoi pas, jouer le titre au cours de cet exercice. Pour cela, Jürgen Klopp devrait privilégier Simon Mignolet à Loris Karius dans le but. En défense, Nathaniel Clyne, désormais concurrencé par le prometteur Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Dejan Lovren et Alberto Moreno, qui lui garde une longueur d’avance sur la recrue Andrew Robertson, sont les favoris pour composer la défense. Au milieu, le capitaine Jordan Henderson devrait être accompagné par Giorgino Wijnaldum tandis qu’Emre Can, dont il se murmure qu'il pourrait rejoindre la Juventus à l'issue de la saison, aura énormément de temps de jeu également. Philippe Coutinho, longtemps annoncé à Barcelone mais finalement retenu, devrait occuper le poste de meneur de jeu. En attaque, le coach allemand pourra se reposer sur une triplette très séduisante composée par Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Derrière ces trois-là, Daniel Sturridge se tient prêt pour rendre des services dans le rôle de joker de luxe. L'équipe type possible de Liverpool en 4-2-3-1



