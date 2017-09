Séville : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Séville : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Adil Rami, Mariano, Benoît Trémoulinas, Vicente Iborra, Samir Nasri, Vitolo et Stevan Jovetic partis, Eduarzo Berizzo, arrivé cet été en remplacement de Jorge Sampaoli, dispose toujours d'un effectif consistant pour permettre au FC Séville de retrouver la Ligue des Champions. Dans le but, Sergio Rico reste indiscutable. Devant lui, Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Clément Lenglet et Sergio Escudero devraient figurer dans le onze de départ. Sébastien Corchia, arrivé de Lille, dans le couloir droit, et Nicolas Pareja, dans l'axe, sont eux à l'affût pour bousculer la hiérarchie. Au milieu, Steven N'Zonzi devrait être épaulé au milieu par la recrue arrivée des Tigres, Guido Pizarro. Les deux solides rocs devront tout de même se méfier de la concurrence de Ganso et Johannes Geis. Devant eux, Jesus Navas, Ever Banega et Nolito, tous arrivés cet été, devraient distribuer le jeu pour permettre à Wissam Ben Yedder, enfin installé après une saison d'adaptation, de mettre une valise de buts. L'équipe type possible du FC Séville en 4-2-3-1



