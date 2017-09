Atletico : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Atletico : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Privé de recrutement cet été, l'Atletico Madrid a démarré cette nouvelle saison avec un effectif quasiment inchangé en attendant que Vitolo, acheté pour 40 millions d'euros mais actuellement à Las Palmas jusqu'en janvier, jusqu'à la levée définitive de la sanction, intègre l'effectif. Pour le onze titulaire, aucune véritable surprise. Jan Oblak est bien évidemment inamovible dans le but avec une défense à quatre composée de Juanfran, Stefan Savic, Diego Godin et Filipe Luis. José Maria Gimenez et Lucas Hernandez auront également leur mot à dire pour la charnière centrale. Le milieu reste classique puisque Koke, Gabi, Saul Niguez et Yannick Ferreira Carrasco sont tous indiscutables. Un statut dont jouit uniquement Antoine Griezmann en attaque. Le Français pourrait être accompagné de Kevin Gameiro s'il est à 100% mais également de Fernando Torres, Angel Correa ou Luciano Vietto. Autant dire que Diego Simeone dispose de nombreuses solutions. L'équipe type possible de l'Atletico en 4-4-2



