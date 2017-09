Inter : Karamoh affirme avoir refusé le PSG !

Prêté à l'Inter Milan par le SM Caen (voir la brève du jeudi 31/08), Yann Karamoh (18 ans) est revenu sur son été agité dans un entretien accordé à Premium Sport. Le jeune milieu offensif y avoue notamment avoir refusé le Paris Saint-Germain ou encore Monaco à l'occasion de ce mercato.

"Oui, le PSG me voulait. Il y avait aussi Arsenal, l'OL et Monaco. J'ai donc eu plusieurs options et je les ai étudiées, mais quand j’ai appris que l’Inter me voulait, c’était décidé et cela s’est fait très vite. Jouer à l’Inter était l’un de mes rêves", a affirmé Karamoh, qui avait pour idole un certain Samuel Eto'o, parfois latéral droit sous le maillot nerazzurro...