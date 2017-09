Nantes : Kita remet Der Zakarian en place « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Samedi, Montpellier reçoit Nantes pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Michel Der Zakarian a déjà fait savoir qu'il ne savait pas s'il allait serrer la main ou non de son ancien président Waldemar Kita. Pour le boss des Canaris, l'entraîneur du MHSC a la mémoire qui flanche. J’ai entendu dire qu’il ne voulait pas me serrer la main, mais qui vous dit que je le veux, moi ?, a d'abord lâché Kita dans les colonnes de 20 Minutes avant de poursuivre. Je n’ai jamais dit de mauvaises choses sur lui et je n’ai pas dit non plus que je ne voulais plus travailler avec lui mais que je souhaitais une certaine philosophie pour le club. Est-ce que c’est méchant ça ? Lui par contre n’était pas très gentil avec moi… Je n’en veux à personne, je ne suis jaloux de personne et je ne critique pas. Je reste le premier reconnaissant du travail accompli mais il ne faut pas oublier qu’il n’était pas seul ! On lui a donné des moyens pour le faire. La preuve, à Clermont et au Stade de Reims, il n’a pas réussi à faire ce qu’il avait fait avec moi." Egalisation de Kita, un partout. Egalisation de Kita, un partout.

