Man Utd : pour Mourinho, Neymar a tout changé « Par Eric Bethsy - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’affût jusqu’à la fin du mercato, le manager de Manchester United José Mourinho n’est pas tombé sur une bonne affaire de dernière minute. Et le Portugais connaît la raison. Selon lui, le transfert de Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain pour 222 M€ a augmenté les prix du marché. Heureusement que les Red Devils avaient déjà fait leurs emplettes ! "Je pense que nous avons été très intelligents. Nous savions que quelque chose pouvait changer le marché, a confié le coach mancunien au Times. Normalement, les prix sont plus bas en fin de mercato. Mais cette année, après le transfert de Neymar, tout a changé. Et cela a changé dans le mauvais sens en termes de prix. Je pense que Lukaku aurait coûté 150 millions de livres (164 M€, au lieu des 85 M€ dépensés par MU) le 31 août. Matic, cela aurait été 60 (65 M€) ou 70 millions (76 M€, au lieu de 45 M€). Neymar a tout changé. Si Pogba était resté le plus gros transfert, je pense que Coutinho serait au Barça pour 101 millions (110 M€)." Il faudra s’y faire : il y aura un avant et un après Neymar... Il faudra s’y faire : il y aura un avant et un après Neymar...

