PSG : le président de la Liga insiste !

Très critique à l'égard du Paris Saint-Germain depuis le feuilleton Neymar, recruté pour 222 millions d'euros, le président de la Liga Javier Tebas ne décolère pas. Lors de la Soccerex Global Convention à Manchester, le patron du championnat espagnol a encore une fois taclé le PSG et son argent en provenance du Qatar.

"Le PSG se moque du système. On les a attrapés en train de faire pipi dans la piscine. Si Neymar est sur le plongeoir, il urine depuis le plongeoir. On ne peut pas l’accepter. Il faut une enquête", a lancé Tebas. "Les clauses libératoires de Messi et Ronaldo sont plus élevées, mais si Nasser les veut, il peut ouvrir les vannes de pétrole et les acheter. Est-ce le prix du marché ? Non, c’est le prix du marché du pétrole", ajoute-t-il.

Il poursuit : "Ce n'est pas que je n'apprécie pas le PSG. Si Neymar était parti à Manchester United, cela n'aurait pas pris des proportions aussi importantes parce que eux ne bénéficient pas d'un dopage financier et ils ont les capacités de se payer un tel joueur. Nous avons réalisé une étude de tous les comptes, en comparant les différents flux de revenus, sponsoring, etc. Le PSG a beaucoup plus de revenus liés aux sponsors que Manchester United. C'est impossible. C'est du dopage financier."

Pour rappel, l'UEFA a ouvert une enquête sur les comptes du Paris SG dans le cadre du fair-play financier.