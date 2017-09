Lille : Bielsa impressionné par le mercato « Par Romain Rigaux - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé à Lille cet été, Marcelo Bielsa a obtenu un grand nombre de joueurs désirés. Interrogé sur le mercato en conférence de presse, le technicien argentin s'est dit très satisfait du recrutement et impressionné par le travail des dirigeants lillois. "J'ai été vraiment impressionné par l'effort fourni par le LOSC pendant ce mercato. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu autant de professionnalisme mis au service du club et des transferts. Je n'ai jamais eu de meilleures conditions de travail que celles-ci. Par rapport à la saison dernière, il y a 33 joueurs partis. C'est un renouvellement important", a confié El Loco. Le LOSC a dépensé un peu plus de 70 millions d'euros cet été pour fournir un effectif compétitif à Bielsa. Le LOSC a dépensé un peu plus de 70 millions d'euros cet été pour fournir un effectif compétitif à Bielsa.

News lue par 14135 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+