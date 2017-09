PSG : N. Al-Khelaïfi -"l'UEFA peut venir"

Présent aux côtés de Kylian Mbappé (18 ans) lors de la présentation du jeune attaquant à la presse, Nasser Al-Khlaïfi a bien évidemment été interrogé sur le fair-play financier alors que l'UEFA a ouvert une enquête. Le président parisien a botté en touche mais assure être serein.

"L'objectif est de présenter Kylian. Pour le fair-play financier, je ne veux pas parler des détails. Je ne vais pas expliquer comment on va être dans les clous, comment on va vendre. (...) On est très confiants sur nos dépenses. On n'a rien caché. L'UEFA peut venir dans nos bureaux. Le plus important, c'est le travail pour notre projet en respectant les règlements. Si un club est fâché, ce n'est pas mon problème. Les autres ne m'intéressent pas", a lancé le patron du club de la capitale.

Le FC Barcelone notamment peut se sentir visé.