Lorient : Féry s'explique pour Waris « Par Romain Lantheaume - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Lorient après la relégation en Ligue 2, l’attaquant Abdul Majeed Waris (25 ans) est finalement resté à quai cet été. L’international ghanéen se trouvait pourtant proche de clubs anglais, comme Burnley, mais les tractations n’ont pas abouti, comme l’a expliqué le président des Merlus, Loïc Féry. "Majeed Waris avait un bon de sortie. Je ne l'ai pas caché. A partir du moment où le club se retrouvait concrètement sur l'offre qu'il recevait (environ 10 millions d'euros, ndlr), il pouvait partir. Son souhait principal était de rejoindre le championnat anglais. On a tout fait pour l'aider dans ce sens. On a eu des approches très concrètes de clubs de Premier League, mais aucune offre n'a permis à la transaction de se faire", a assuré le dirigeant dans les colonnes du journal Ouest-France. "Le moment où ça a achoppé, c'est à la mi-août. Nous étions proches, à ce moment-là avec des clubs, mais il y a eu des complications. Ensuite, dans les derniers jours du mercato, ce sont plus les difficultés pour obtenir son permis de travail en Angleterre qui ont pu refroidir certains clubs", a conclu Féry qui a reconnu que le buteur est "déçu" après ce départ avorté. "Le moment où ça a achoppé, c'est à la mi-août. Nous étions proches, à ce moment-là avec des clubs, mais il y a eu des complications. Ensuite, dans les derniers jours du mercato, ce sont plus les difficultés pour obtenir son permis de travail en Angleterre qui ont pu refroidir certains clubs", a conclu Féry qui a reconnu que le buteur est "déçu" après ce départ avorté.

News lue par 6530 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+