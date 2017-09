Nantes : le mercato, Ranieri "pas content" « Par Romain Lantheaume - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté à plusieurs échecs cet été (Rémy Cabella, Nampalys Mendy, Gaston Ramirez…), le FC Nantes a réalisé un mercato assez mitigé, surtout que la nomination de l’entraîneur Claudio Ranieri sur le banc avait logiquement ouvert l’appétit des supporters. D’ailleurs, le technicien italien ne s’en cache pas, il s’attendait à un recrutement plus ambitieux. "Le président (Waldemar Kita, ndlr) a fait son maximum pour me satisfaire. Maintenant, si on me demande si je suis content, c’est non. Je ne suis pas content, mais j’entends les difficultés de ce mercato, a résumé l’ancien coach de Leicester dans les colonnes du quotidien Ouest-France. Ce mercato a été difficile pour lui (Kita, ndlr) et pour moi aussi. J’ai refusé des joueurs, mais j’ai aussi dit oui à beaucoup de joueurs qu’il m’a proposés, sauf qu’il s’est avéré impossible de les prendre." "Le président est plus supporter que moi. Je suis donc convaincu que si je lui dis qu’il me manque un joueur, il le fera en décembre", a conclu un Ranieri qui ne perd pas le nord. "Le président est plus supporter que moi. Je suis donc convaincu que si je lui dis qu’il me manque un joueur, il le fera en décembre", a conclu un Ranieri qui ne perd pas le nord.

News lue par 7743 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+