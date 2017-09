OM : P. Evra - "j’aime où il y a la merde"

Auteur d’un début de saison compliqué, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille, Patrice Evra (36 ans, 2 matchs en L1 cette saison), fait régulièrement l’objet de critiques. Pas un problème pour le Tricolore qui affirme se nourrir de l’adversité.

"Le Evra qui a tout gagné, c’est fini ; maintenant, c’est un Evra qui est attendu au tournant. J’aime ça, ça m’excite, a lâché l’ancien Turinois dans les colonnes du journal La Provence. J’ai choisi l’OM car beaucoup de personnes m’ont dit de ne pas venir, à cause de l’ambiance chaude, des gens qui oublient vite… Moi, j’aime où il y a la merde. Je suis comme ça, on ne me changera pas, j’ai besoin de ça. (…) Je bosse comme un fou et je mouille ce maillot. On ne me l’enlèvera pas."

Confronté à la concurrence de Jordan Amavi cette saison, le natif de Dakar ne compte rien lâcher !