Valence : Kondogbia a préféré la qualité « Par Romain Lantheaume - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir forcé son départ de l’Inter Milan en séchant l’entraînement, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia (24 ans) a été prêté avec option d’achat au FC Valence, comme il le souhaitait. Le choix de rejoindre le club espagnol et l'entraîneur Marcelino s’est rapidement imposé comme une évidence pour le Tricolore. "Une chose m’a convaincu : le discours. J’ai reçu plus d’appels des autres entraîneurs (en Angleterre et en France, ndlr), mais j’ai choisi le club avec le meilleur message de la part de l’entraîneur, a souligné l’ancien Lensois dans les colonnes du média Super Deporte. Lorsqu’il m’a parlé, l’entraîneur m’a fait sentir une ambition qui m’a enchanté. J’avais aussi besoin de donner le meilleur de moi-même. J’ai simplement opté pour l’entraîneur qui m’a convaincu. (...) Comme j’ai dit, le discours et le sentiment que j’ai eu avec le coach mais aussi le directeur sportif m’ont poussé à venir à Valence." L’ancien Monégasque espère désormais relancer une carrière qui stagne depuis deux ans en Lombardie. L’ancien Monégasque espère désormais relancer une carrière qui stagne depuis deux ans en Lombardie.

