Tottenham : Aurier justifie son choix

Dans les dernières heures du mercato estival, au terme d’un feuilleton à rebondissements, le latéral droit Serge Aurier (24 ans) a quitté le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur de Tottenham, comme il le souhaitait. L’international ivoirien espère désormais grandir en même temps que son nouveau club.

"Tottenham est un club ambitieux qui pratique un beau jeu et qui termine souvent parmi les meilleurs du championnat anglais. J’ai toujours rêvé de jouer en Angleterre et j’ai su saisir la chance qui s’est offerte à moi, a affirmé l’ancien Lensois sur le site de la Confédération africaine de football. Je me dois maintenant de me battre, de progresser et de vivre de grands moments avec mon nouveau club. Aujourd’hui, je veux être dans un club où je dois prendre du plaisir, m’éclater. Si j’avais privilégié l’aspect financier, j’avoue que je serais resté à Paris où le contrat qu’on m’a proposé était très intéressant. Plus intéressant que le premier. J’ai signé un contrat de cinq ans à Tottenham pour vivre d’autres sensations et demeurer un des meilleurs latéraux droits du monde."

Pour commencer, l’Eléphant aura la lourde tâche de succéder à Kyle Walker à Londres.