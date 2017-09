PSG : remonté, Aurier explique son départ

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain, le latéral droit Serge Aurier (24 ans) a vu son souhait exaucé en rejoignant Tottenham dans les dernières heures du mercato. Pour l’ancien Toulousain, il était tout simplement inconcevable de poursuivre en France, où il s’estime stigmatisé après les affaires qui l’ont concerné.

"J’ai eu une affaire avec la police qui a été amplifiée par la presse européenne. Normalement, quand une affaire dure un an ou plus, on tourne la page. Mais dans mon cas, il y a eu trop de tapage. (…) J’aurais pu rester un ou deux ans pour le président Al-Khelaïfi que je considère comme un père spirituel, a glissé l’Ivoirien sur le site de la Confédération africaine de football. Mais j’ai envie de découvrir une autre vie parce qu’à Paris, je n’ai pas été respecté à ma juste valeur. On s’est attardé sur beaucoup de détails, on a pensé plus à autre chose qu’au footballeur. (…) Il y a des choses plus marquantes dans ma carrière, mais ils ont préféré s’attarder sur ce qui s’est passé en dehors des stades. C’est une décision personnelle."

S’estimant "moralement libéré", le Spur va désormais tenter de relancer sa carrière à Londres.