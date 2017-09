OM : M. Tonini - "un Ligue Europa Project"

Le mercato estival réalisé par l'Olympique de Marseille n'a pas convaincu tous les supporters marseillais. C'est le cas notamment du président du groupe de supporters des Yankees, Michel Tonini.

"Ce n'est pas un mercato Champions Project, c'est tout. Et j'ai le sentiment que ça recommence, c'est un copier-coller de tous les président sous l'époque RLD : 'C'est beaucoup d'argent, c'est un gros effort, et c'est de sa poche'. (...) On espère finir troisième, si tout se passe bien. Mais on peut aussi finir cinquième. Ce n'est pas un Champions Project, c'est un Ligue Europa Project", a lancé Tonini dans les colonnes de L'Equipe.

Lors des deux premiers mercatos de l'ère Frank McCourt, l'OM a dépensé 118 millions d'euros.