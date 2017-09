Rennes : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Rennes : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Damien Da Silva - Le 07/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rennes n'a pas hésité à investir cet été. Après une saison 2016-2017 mitigée à la tête du club breton, l'entraîneur Christian Gourcuff sera attendu au tournant en étant aux commandes d'un effectif prometteur. Orphelin de Benoît Costil, le technicien tricolore devrait faire confiance à Abdoulaye Diallo au poste de gardien. Le Sénégalais sera cependant en concurrence avec Tomas Koubek et Raïs M'Bolhi. Suite au départ de Pedro Mendes à Montpellier, la défense centrale sera composée de Mexer et de Joris Gnagnon. Côté droit, Hamari Traoré a été recruté en provenance de Reims alors que Ramy Bensebaini s'est imposé à gauche. Dans le cœur du jeu, Benjamin André conserve sa place de titulaire en étant désormais associé à Benjamin Bourigeaud, acheté à Lens cet été. Prêté par Sunderland, Wahbi Khazri retrouve la Ligue 1 et tentera de distribuer les passes décisives depuis son côté droite. Prometteur à Nancy l'an dernier, le polyvalent Faitout Maouassa, recruté pour 7 M€, aura sa chance à gauche. Dans l'axe de l'attaque, le duo Firmin Mubele - Ismaïla Sarr dispose des faveurs de Gourcuff. L'équipe type possible de Rennes en 4-4-2



