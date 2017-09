Nice : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Nice : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Damien Da Silva - Le 07/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est la saison de la confirmation pour l'OGC Nice et Lucien Favre. Après un exercice 2016-2017 terminé à la 3e place de la Ligue 1, les Aiglons vont tenter de réaliser une belle année avec un effectif toujours aussi ambitieux. Bien que contesté, Yoan Cardinale conserve la confiance du technicien suisse dans le but. Après le départ de Paul Baysse en fin de contrat, Dante sera désormais associé à Maxime Le Marchand en défense centrale. A droite, Arnaud Souquet restera titulaire malgré la concurrence de Christophe Jallet. Recruté pour compenser le départ de Dalbert à l'Inter Milan, le prometteur Racine Coly sera aligné côté gauche. A la récupération, Jean Michaël Seri s'impose comme une évidence après son transfert avorté au FC Barcelone et sera soutenu par Nampalys Mendy, de retour en prêt en provenance de Leicester. Dans ce secteur de jeu, Vincent Koziello et Adrien Tameze rendront des services en attendant le retour de blessure de Wylan Cyprien. Libre après la résiliation de son contrat avec Galatasaray, Wesley Sneijder a signé à Nice pour devenir le meneur de jeu de cette équipe. Le Néerlandais aura la responsabilité de fournir de bons ballons sur les côtés à Rémy Walter et Allan Saint-Maximin. On n'oubliera pas la présence dans l'effectif de Pierre Lees Melou, qui devrait rendre de précieux services. En pointe, Mario Balotelli devra confirmer sa belle première saison au Gym pour conserver sa place de titulaire. Surtout qu'Alassane Pléa offre une autre solution à Favre à ce poste... L'équipe type possible de Nice en 4-2-3-1

