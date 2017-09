Nantes : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Nantes : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Damien Da Silva - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Nantes a réussi un joli coup cet été en s'attachant les services de Claudio Ranieri après le départ de Sergio Conceiçao pour le FC Porto. Chez les Canaris, le technicien italien va tenter de surfer sur les bons résultats acquis lors de la seconde partie de la saison 2016-2017. Dans la cage, le FCN s'est renforcé en recrutant Ciprian Tatarusanu en provenance de la Fiorentina. En défense centrale, Diego Carlos reste un élément clé de Nantes et sera désormais associé à Nicolas Pallois. Sur le côté droit, Koffi Djidji a gagné la confiance de Ranieri en ce début de saison. Même constat pour Chidozie Awaziem, qui s'est imposé à gauche. Dans le cœur du jeu, Valentin Rongier conserve sa place de titulaire et sera en charge de la création. A la récupération, on devrait retrouver Abdoulaye Touré, qui risque cependant d'être en concurrence avec Andrei Girotto. Sur les ailes, Jules Iloki semble bien parti pour occuper le flanc droit alors que Lucas Lima, habituel latéral gauche, a réalisé de belles performances en étant aligné plus haut sur le terrain. A ces deux postes, Alexander Kacaniklic et Yassine El Ghanassy seront amenés à jouer. Devant, Emiliano Sala sera l'homme de base de Ranieri. Pour l'accompagner, Préjuce Nakoulma dispose du profil idéal, mais ce dernier s'est brouillé avec le coach... Du coup, Kalifa Coulibaly et Yacine Bammou vont se disputer une place de titulaire avec un léger avantage pour le Malien. L'équipe type possible de Nantes en 4-4-2



