Lille : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Lille : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Damien Da Silva - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est le début d'une nouvelle ère à Lille ! Sous l'impulsion du nouveau propriétaire Gérard Lopez, de nombreux joueurs sont arrivés au LOSC cet été et l'entraîneur Marcelo Bielsa peut compter sur un groupe talentueux. Dans le but, l'Argentin a décidé de mettre un terme au règne de Vincent Enyeama pour donner ce poste à Mike Maignan. Dans l'axe, Edgar Ié devrait être aligné en compagnie d'Ibrahim Amadou, qui redescendrait d'un cran pour aider à la relance. Côté droit, le LOSC a misé sur Kevin Malcuit, parfait dans le jeu offensif prôné par El Loco. A gauche, Fodé Ballo-Touré a débuté la saison titulaire, mais ses performances ont été catastrophiques. De ce fait, Junior Alonso semble avoir les préférences du coach nordiste même si Kouamé aura également une carte à jouer. Dans l'entrejeu, les milieux de terrain brésiliens Thiago Mendes et Thiago Maia ont été recrutés pour un total de 23 M€ et devraient jouer pour progresser même si Yves Bissouma va également avoir un temps de jeu important. Apprécié par Bielsa, Yassine Benzia va disposer de responsabilités importantes en évoluant dans un rôle de meneur de jeu. Sur les ailes, on retrouvera Anwar El Ghazi et Luiz Araujo. Devant, après le départ de Nicolas De Préville à Bordeaux, c'est Nicolas Pepe qui sera utilisé. L'équipe type possible de Lille en 4-3-3

L'équipe type possible de Lille en 3-4-3



News lue par 7523 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+