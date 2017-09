Bordeaux : quelle équipe type en 2017-2018 ?

Bordeaux : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Damien Da Silva - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une belle fin de saison avec Bordeaux l'an dernier, l'entraîneur Jocelyn Gourvennec va tenter de confirmer pour sa seconde année à la tête des Girondins. Et le technicien français disposera de nombreuses solutions pour composer son équipe type. Dans le but, Benoît Costil a rejoint le club pour succéder à Cédric Carrasso, en fin de contrat. Dans l'axe de la défense, on retrouvera Jérémy Toulalan, dont les piges à ce poste ont été convaincantes, ainsi que Vukasin Jovanovic, définitivement recruté cet été. Après un prêt réussi l'an dernier, Youssouf Sabaly a connu le même destin que le Serbe et occupera le couloir droit. A gauche, le jeune Théo Pellenard a profité des malheurs de Diego Contento pour s'installer. Au milieu de terrain, Lukas Lerager et Otavio, deux recrues de l'été, semblent bien partis pour s'imposer en compagnie de Younousse Sankharé. Dans ce secteur de jeu, le turnover devrait être important avec les présences sur le banc de Valentin Vada, de Jaroslav Plasil ou encore de Matheus Pereira. Offensivement, Malcom, retenu lors du dernier mercato, est devenu indiscutable et sera sûrement associé à deux nouveaux joueurs, Nicolas De Préville et Cafu. François Kamano, Gaëtan Laborde et Alexandre Mendy seront tout de même de sérieux concurrents. L'équipe type possible de Bordeaux en 4-3-3



News lue par 1274 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+