ASSE : quelle équipe type en 2017-2018 ?

ASSE : quelle équipe type en 2017-201 8 ? « Par Damien Da Silva - Le 06/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour sa première année à la tête de l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur Oscar Garcia a promis aux supporters stéphanois un football basé sur l'attaque. Et pour ce faire, le technicien espagnol dispose d'un groupe intéressant à sa disposition. Dans la cage, Stéphane Ruffier reste bien évidemment intouchable, tout comme la charnière centrale Kévin Théophile-Catherine - Loïc Perrin. A droite, Saidy Janko, recruté cet été, aura la lourde responsabilité de succéder à Kévin Malcuit, parti à Lille. A gauche, Ronaël Pierre-Gabriel dispose pour l'instant de la confiance de Garcia malgré une possible concurrence avec Gabriel Silva. Dans l'entrejeu, le technicien ibérique a totalement relancé Bryan Dabo, au placard l'an dernier. A ses côtés, on retrouvera Ole Selnæs et Assane Dioussé, débarqué cet été en provenance d'Empoli. Prêté par le Zénith Saint-Petersbourg, Hernani devrait rendre des services à ce poste. Devant, Rémy Cabella, prêté par l'Olympique de Marseille, risque de disposer de responsabilités importantes chez les Verts. Pour l'accompagner, on mise sur l'éternel Romain Hamouma et le surprenant Jonathan Bamba, auteur d'un bon début de saison dans l'axe. Acheté cet été à Dijon, Loïs Diony sera également amené à jouer beaucoup. L'équipe type possible de l'ASSE en 4-3-3



