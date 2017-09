Arsenal : Effenberg et le "fardeau" Özil !

Arsenal : Effenberg et le "fardeau" Özi l ! « Par Romain Rigaux - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email l !" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Pointé du doigt en Angleterre par d'anciens joueurs d'Arsenal notamment, Mesut Özil (28 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) est également critiqué dans son pays, l'Allemagne. L'ancien international allemand Stefan Effenberg estime que le milieu offensif n'est pas à la hauteur de son statut de leader technique. "J'ai vu les matchs de Mesut et je me suis dit qu'il doit faire plus. Je me souviens de ses matchs contre le Bayern. Il a déçu beaucoup de monde ici, y compris Joachim Löw (le sélectionneur allemand). Steven Gerrard a dit qu'il laissait tomber son équipe et que lors des matchs à l'extérieur, il était plus un fardeau pour les siens. On ne peut pas dire qu'il a complètement tort", a lancé Effenberg dans sa chronique pour t-online. Özil va devoir retrouver son meilleur niveau s'il souhaite faire taire les critiques cette saison. Özil va devoir retrouver son meilleur niveau s'il souhaite faire taire les critiques cette saison.

