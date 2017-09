PSG : quand Mbappé voulait la coupe de Zidane... « Par Romain Rigaux - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une vidéo publiée par le Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé (18 ans) a reçu la visite de deux amis d'enfance. Et l'un d'eux lâche un savoureux dossier sur le nouvel attaquant parisien : l'ancien Monégasque voulait la... calvitie de Zinedine Zidane lorsqu'il était plus jeune. "Quand il était petit, il était complètement fan de Zinedine Zidane. Et il s'en va dire à sa mère : 'J'ai envie d'avoir la même coupe que Zidane, avec le rond'", raconte son ami pendant que Mbappé se cache le visage dans les mains. Quelques années plus tard, l'international français n'a sans doute plus les mêmes projets capillaires. Quelques années plus tard, l'international français n'a sans doute plus les mêmes projets capillaires.

