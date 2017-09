EdF : G. Rodrigues se voyait battre Lloris « Par Romain Rigaux - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Injustement signalé hors-jeu alors qu'il avait l'occasion de filer au but pour marquer lors de France-Luxembourg (0-0), dimanche, Gerson Rodrigues (22 ans) est sûr de lui : le milieu offensif luxembourgeois aurait battu le gardien français Hugo Lloris sans cette erreur du corps arbitral. "Lloris, je l'aurais dribblé et j'aurais marqué", a lancé Rodrigues dans les colonnes du média local Quotidien. Il aurait d'ailleurs pu prendre sa revanche quelques minutes plus tard, mais son tir a heurté le poteau. "Je me retrouve face au gardien et il me ferme le premier poteau. Alors je cherche l'autre côté. Je la vois dedans, j'étais prêt à courir pour la victoire, mais elle tourne au dernier moment et tape le poteau. On est entré dans l'histoire, mais j'aurais été encore plus content de marquer", a-t-il avoué. Les Bleus peuvent remercier le poteau, qui leur évite d'être un peu plus ridicules à l'issue de cette rencontre. Les Bleus peuvent remercier le poteau, qui leur évite d'être un peu plus ridicules à l'issue de cette rencontre.

