OM : le projet aurait pu intéresser Bony

Cet été, le nom de Wilfried Bony (28 ans) a circulé du côté de l'Olympique de Marseille alors que le club phocéen se cherchait un attaquant. Finalement parti à Swansea, l'ancien joueur de Manchester City assure ne pas avoir eu de contacts concrets avec l'OM, mais aussi que le projet aurait pu le séduire.

"J’en ai entendu parler. Mais il n’y a pas vraiment eu de contacts concrets. C’était plus le cas avec Lille. C’est avec eux que j’avais des contacts, a assuré l'Ivoirien à Foot Mercato. Le projet de l’OM aurait pu m’intéresser. C’est un bon projet. J’ai pu parler avec quelques joueurs du club. Mais Swansea a été plus concret. Je ne voulais pas attendre et me mettre dans le doute."

Marseille a finalement choisi de miser sur Kostas Mitrolgou.