PSG : Mbappé, joueur le plus surpayé de l'été ?

PSG : Mbappé, joueur le plus surpayé de l'ét é ? « Par Romain Rigaux - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'observatoire du football CIES (Centre international d'étude du sport) a publié une nouvelle étude sur le mercato d'été 2017. Ainsi, Kylian Mbappé (prêt avec option d'achat de 180 M€) est le joueur le plus surpayé du dernier mercato. En juin dernier, la valeur de l'attaquant monégasque avait été évaluée à 92,6 M€. D'après cette étude, le PSG aurait donc accepté une opération 87,4 M€ plus chère que la valeur du joueur. En deuxième position, on retrouve un autre Français puisque le Barça aurait déboursé 51,2 M€ de trop pour Ousmane Dembélé, évalué à 95,8 M€ et acheté pour 147 M€ à Dortmund. Benjamin Mendy, passé de Monaco à Manchester City, complète le podium avec un transfert à 57,5 M€, soit 29 M€ de plus que sa valeur supposée. On retrouve ensuite Jordan Pickford (+ 27,5 M€), Gylfi Sigurdsson (+ 25,2 M€), Mamadou Sakho (+ 22,9 M€), Patrik Schick (+ 21 M€) et Nemanja Matic (+ 20.1 M€). Calculs du CIES entre la valeur évaluée du joueur et le montant payé pour son transfert



