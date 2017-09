PSG : Draxler flatte ses concurrents « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a recruté deux cadors offensifs cet été avec Kylian Mbappé (18 ans) et surtout Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison). Pour Julian Draxler (23 ans, 2 apparitions en L1 cette saison), le club de la capitale ne pouvait pas se renforcer de meilleure manière. "Je pense que vous ne pouvez pas faire signer des joueurs ayant plus de classe que ceux qui sont venus récemment. Neymar est l’un des meilleurs au monde, quant à Mbappé, il est l’un des plus grands talents. Cela ne va pas être facile pour moi, bien entendu, mais j’ai suffisamment confiance pour y arriver. Je vais tout donner", a promis le milieu offensif allemand après la victoire de la Mannschaft face à la Norvège hier lundi (6-0). Avec Lucas, Di Maria et Pastore restés au club, les places seront chères en attaque au PSG cette saison. Avec Lucas, Di Maria et Pastore restés au club, les places seront chères en attaque au PSG cette saison.

