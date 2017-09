PSG : la leçon de Caïazzo sur le FPF

A l'inverse de Jean-Michel Aulas, Bernard Caïazzo est lui plutôt derrière le Paris Saint-Germain, visé par une enquête de l'UEFA après le mercato. Pour le coprésident de l'AS Saint-Etienne, le club de la capitale sera dans les clous du fair-play financier.

"Je connais un peu le football et l'économie du football. Pour moi, sincèrement, j'ai regardé les comptes du PSG, et ils n'auront aucun souci avec le fair-play financier. On oublie que quand on achète un joueur on l'amortit sur cinq ans, donc on divise son prix d'achat par cinq, mais que quand on vend on fait entrer directement dans les comptes. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fair-play financier sans vraiment savoir ce qu'est l'économie du football", a expliqué le dirigeant des Verts sur RMC.

Un soutien de poids pour le PSG.