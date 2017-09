Bordeaux : Gourvennec est prévenu « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bordeaux s'est montré actif cet été sur le marché des transferts (Matheus Pereira, De Préville, Mendy, Lerager, Cafu, Otavio, Jovanovic, Sabaly, Costil) pour doter Jocelyn Gourvennec d'une équipe compétitive. Les Girondins ont même préféré conserver Malcom alors le départ du Brésilien aurait pu renflouer les caisses à hauteur de 50 millions d'euros. Mais la direction attend maintenant en retour une excellente saison. "On espère finir entre la sixième et la huitième place. En sachant que huitième, ce serait une déception. On va dire entre trois et six. C’est l’objectif qu’on se fixe", affirme ainsi le propriétaire du club aquitain, Nicolas De Tavernost, dans L'Equipe. Après 4 journées, les Marine et Blanc, qui se rendent à Lille vendredi (19h), occupent aujourd'hui la 5e place du classement. Les temps de passage sont respectés. Après 4 journées, les Marine et Blanc, qui se rendent à Lille vendredi (19h), occupent aujourd'hui la 5e place du classement. Les temps de passage sont respectés.

