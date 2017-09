PSG : Verratti et ses "petits flirts estivaux" « Par Romain Lantheaume - Le 05/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir tenté de forcer son transfert au FC Barcelone en début d’été, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a finalement accepté de rester au Paris Saint-Germain. Avec du recul, l’entraîneur de l’Italien, Unai Emery, préfère prendre cet épisode au second degré. "L’implication de Verratti au PSG ne se discute pas. Ses petits flirts estivaux ont dû lui plaire. Après tout, qui n’aime pas être dragué ? L’important, c’est qu’il soit encore là, a lancé l’Espagnol dans les colonnes du magazine So Foot. S’il est resté, c’est parce que le président lui a donné des garanties sur l’avenir. On lui a aussi rappelé la progression qui a été la sienne depuis qu’il est arrivé ici, et qu’il n’a pas de mal à reconnaître. Verratti est ambitieux, il veut devenir une référence du football mondial. Ça tombe bien, le PSG ambitionne exactement la même chose." Pas à son avantage en ce début de saison, le natif de Pescara ferait bien de donner raison à son coach… Pas à son avantage en ce début de saison, le natif de Pescara ferait bien de donner raison à son coach…

News lue par 24751 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+